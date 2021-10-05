Ограничения по возрасту

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Сейчас в России типичная ситуация, характерная для осеннего периода: растет количество случаев заболевания сезонными респираторными вирусными инфекциями, в том числе и коронавирусной.

2 часа назад

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3 часа назад

Общество "Права человека – не национальный вопрос". Как вас должны отдавать родине

"Задержанного спрашивают, а не хочет ли он добровольно предстать перед правосудием государства, которое его разыскивает". Вадим Клювгант о правовом фоне дела журналиста Можейко.

3 часа назад

Общество Житель Пикалево осужден пожизненно за убийство трех человек в деревне Косково

Житель Пикалево осужден пожизненно за убийство трех человек в деревне Косково

1 день назад

Происшествия Водитель старой Audi погиб из-за жесткой аварии с опрокидыванием в Пикалево

Недалеко от Пикалево произошло утреннее ДТП. Водитель погиб на месте. Машина оказалась всмятку.

1 день назад

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Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора: сегодня как никогда важно быть привитым от COVID и

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора: сегодня как никогда важно быть привитым от COVID и

Сейчас в России типичная ситуация, характерная для осеннего периода: растет количество случаев заболевания сезонными респираторными вирусными инфекция
11:44
admin
0
Миллиметровое дело. Волхов переплатил за дороги 18 млн
Миллиметровое дело. Волхов переплатил за дороги 18 млн
Уверенному игроку рынка госзаказов вменили обман на муниципальных контрактах. 47news узнал, какие эксперты разбудили следствие.
11:08
admin
0
"Права человека – не национальный вопрос". Как вас должны отдавать родине
"Права человека – не национальный вопрос". Как вас должны отдавать родине
"Задержанного спрашивают, а не хочет ли он добровольно предстать перед правосудием государства, которое его разыскивает".
11:06
admin
0
Житель Пикалево осужден пожизненно за убийство трех человек в деревне Косково
Житель Пикалево осужден пожизненно за убийство трех человек в деревне Косково
Житель Пикалево осужден пожизненно за убийство трех человек в деревне Косково
10:36
admin
0
Водитель старой Audi погиб из-за жесткой аварии с опрокидыванием в Пикалево
Водитель старой Audi погиб из-за жесткой аварии с опрокидыванием в Пикалево
Недалеко от Пикалево произошло утреннее ДТП. Водитель погиб на месте. Машина оказалась всмятку.
10:31
admin
0
Не смог утопить демонов. Студент Горного задушил 3-летнюю сестру и зарезал мать
Не смог утопить демонов. Студент Горного задушил 3-летнюю сестру и зарезал мать
Характеризуется положительно, учится в университете, начитанный. Он сначала убил ребёнка, а потом мать.
12:04
admin
0
Детская поликлиника в Пикалево открылась после реновации
Детская поликлиника в Пикалево открылась после реновации
В Пикалево (Бокситогорский район) завершилось обновление детской поликлиники.
11:36
admin
0

4-6

4-6
admin
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Озеро

Озеро
admin
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priroda-kanady-7

priroda-kanady-7
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3 0 0
Овен - гороскоп на сегодня

Сегодня вы вполне можете добиться успеха в делах. Успех этот будет тем более приятен, что конечный результат, как ни странно, не будет слишком сильно отличаться от того, на что вы рассчитывали.

Сегодня не стоит подпускать вашего любимого человека слишком близко к себе и своим чувствам. Он всё равно не поймёт, а то и слона в посудной лавке из себя изобразит со всеми вытекающими последствиями. Поэтому лучше любите сегодня на расстоянии идеализированного человека.

Сегодня вашему партнеру будет казаться. что он знает все ваши желания наизусть, поэтому он будет активно пользоваться своей проницательностью и неожиданно открывшейся способностью к телепатии, которая, впрочем, будет раз за разом его подводить, на что вам следует ему тонко намекнуть.

Избегайте сегодня прямых взглядов людям в глаза. Не все готовы ответить вам тем же и не подумать про себя: Чего уставился? Некоторые даже могут это озвучить не совсем приятным тоном. Так что лучше вообще смотреть под ноги, по крайней мере, не упадете.

Сегодня вы ощутите настоящий эмоциональный всплеск. Особенно приятно будет то, что эмоции вы будете испытывать преимущественно приятные. На волне хорошего настроения работаться тоже будет неплохо, так что день следует считать удачным.

Сегодня у окружающих может сложиться впечатление, что вы можете есть постоянно и без остановки. В общем-то, они будут недалеки от истины - есть вы, действительно, будете часто (если, конечно, обстоятельства позволят), но каждый раз - очень понемногу. То пирожок сгрызете, то яблоко, то тарелку щей постных. Поддерживать организм в тонусе подобным образом, пожалуй, можно, а вот объесться - вряд ли.

Нынче берегите ваши колени и локти. Велика вероятность к вечеру оказаться похожим на двенадцатилетнего мальчишку, украшенного стандартными для этого возраста ссадинами.

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