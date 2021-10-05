Ограничения по возрасту

Сегодня вы вполне можете добиться успеха в делах. Успех этот будет тем более приятен, что конечный результат, как ни странно, не будет слишком сильно отличаться от того, на что вы рассчитывали.

Сегодня не стоит подпускать вашего любимого человека слишком близко к себе и своим чувствам. Он всё равно не поймёт, а то и слона в посудной лавке из себя изобразит со всеми вытекающими последствиями. Поэтому лучше любите сегодня на расстоянии идеализированного человека.

Сегодня вашему партнеру будет казаться. что он знает все ваши желания наизусть, поэтому он будет активно пользоваться своей проницательностью и неожиданно открывшейся способностью к телепатии, которая, впрочем, будет раз за разом его подводить, на что вам следует ему тонко намекнуть.

Избегайте сегодня прямых взглядов людям в глаза. Не все готовы ответить вам тем же и не подумать про себя: Чего уставился? Некоторые даже могут это озвучить не совсем приятным тоном. Так что лучше вообще смотреть под ноги, по крайней мере, не упадете.

Сегодня вы ощутите настоящий эмоциональный всплеск. Особенно приятно будет то, что эмоции вы будете испытывать преимущественно приятные. На волне хорошего настроения работаться тоже будет неплохо, так что день следует считать удачным.

Сегодня у окружающих может сложиться впечатление, что вы можете есть постоянно и без остановки. В общем-то, они будут недалеки от истины - есть вы, действительно, будете часто (если, конечно, обстоятельства позволят), но каждый раз - очень понемногу. То пирожок сгрызете, то яблоко, то тарелку щей постных. Поддерживать организм в тонусе подобным образом, пожалуй, можно, а вот объесться - вряд ли.

Нынче берегите ваши колени и локти. Велика вероятность к вечеру оказаться похожим на двенадцатилетнего мальчишку, украшенного стандартными для этого возраста ссадинами.